Трамп объяснил, почему Канаде надо войти в состав США

Новоиспеченный американский лидер Дональд Трамп не теряет надежды уговорить Канаду стать 51-ым штатом. Он отправился в Северную Каролину, чтобы ознакомиться с ходом ликвидации последствий урагана "Хелен", и побеседовал там с журналистами. Трамп объяснил, почему Канаде следует войти в состав США. По его мнению, это выгодно, и перечислил причины.

"Если бы это произошло, то канадские граждане получили бы гигантское налоговое послабление - у них очень высокие налоги. И не пришлось бы волноваться по поводу военной сферы, многого [другого]. Было бы гораздо лучше здравоохранение", - сообщил Трамп.

Он уверен, что если бы канадцам объяснили плюсы вхождения в состав США, то им бы такая перспектива понравилась, передает ТАСС. При этом американский президент подчеркнул, что США "не нуждаются" в поставках ни автомобилей, ни древесины, ни продовольствия из Канады.

Напомним, что Дональд Трамп несколько дней назад уже предлагал Канаде стать новым штатом Америки, а ее премьер-министра Джастина Трюдо назвал губернатором. Отметим, что губернаторы стоят во главе каждого американского штата.