Самолет Стамбул-Москва экстренно приземлился в Астрахани

Рейс Стамбул - Москва авиакомпании "Аэрофлот" экстренно приземлился в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика в своем официальном телеграм-канале.

При этом отмечается, что посадка прошла штатно. В скором времени пассажирам будет подан резервный борт. Ориентировочное время вылета из Астрахани - 01:00 мск. До этого времени пассажирам предоставят горячее питание и напитки, пообещали в компании авиаперевозчика.

Ранее в Астрахани экстренно посадили рейс Ереван-Москва. Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Его сняли с рейса и отправили в астраханское медучреждение. С остальными пассажирами поработали представители перевозчика согласно Федеральным авиационным правилам.