Украинские провокаторы хотят устроить госпереворот в Словакии

В Словакии почти сто тысяч человек приняли участие в антиправительственных акциях, которые минувшей ночью прошли в крупнейших городах страны. Людей на улицы вывела проукраинская общественная организация "Мир Украине", которая базируется в Словакии. О том, что в республике будет предпринята попытка госпереворота по отработанному сценарию, ранее предупреждал премьер Роберт Фицо. Он уже анонсировал ряд мер, по обеспечению порядка и безопасности в стране.

Улицы Братиславы и многих других словацких городов заполонили протестующие. По данным местных СМИ, в столице вышли около 60 тысяч человек. Премьер-министра республики Роберта Фицо обвиняют в пророссийском курсе. В руках у митингующих плакаты, как под копирку: "Руки прочь от демократии" и "Фицо - русский агент". А развевающиеся в толпе флаги Европейского союза и Украины, откровенно демонстрируют, кто заказчик организованных протестов.

Премьер-министр Роберт Фицо ранее заявлял, что эти активисты связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Накануне на словацкую госкомпанию медицинского страхования была совершена массированная кибератака. Премьер назвал это "частью хрестоматийного примера того, как уничтожаются непокорные правительства, имеющие иную точку зрения на некоторые вещи". Фицо готовится выдворить из страны иностранных экспертов, работающих над дестабилизацией.

Внеочередное заседание парламента Словакии состоится 28 января. На нём обсудят предложение прозападных оппозиционных партий по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо.