Израиль и ХАМАС проводят второй обмен заложниками

Сотрудники агентства ООН по помощи палестинским беженцам получили приказ покинуть Иерусалим. Сделать это нужно до 30 января. Власти Израиля уверены в связи работников ближневосточного подразделения ООН с боевым крылом радикального движения.

Сегодня проходит второй обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. В рамках соглашения о перемирии из сектора Газа вернутся четверо женщин-военнослужащих. В ответ Тель-Авив обещает освободить десятки палестинских заключённых.

Впервые стороны обменялись пленниками неделю назад после объявления режима прекращения огня в секторе Газа. Всего на первом этапе ХАМАС отпустит более 40 израильтян, сообщает "ТВ Центр".