Для очистки песка в Анапе применяют установку "Грохот"

Более восьми тысяч тонн загрязнённого мазутом черноморского песка просеяли через установку "Грохот". Работа в хуторе Воскресенский идёт круглосуточно. Машина отделяет от грунта даже самые мелкие нефтяные фракции, сообщает "ТВ Центр".

На временной площадке собирают и мешки с песком, где содержание нефтепродуктов очень высокое. Их сразу отправляют на утилизацию. За прошедшие сутки из Воскресенского вывезли почти 900 тонн сильно загрязнённого грунта. В Минприроды обещают, что к летнему сезону пляжи Анапы приведут в порядок.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один танкер сель на мель, второй затонул. В районе ЧП произошёл разлив топлива.