Российские войска стремительно продвигаются в зоне СВО. Наши штурмовые группы и танковые экипажи прорвали оборону неонацистов севернее Купянска и развивают наступление на правом берегу реки Оскол. Основные трассы - под огневым контролем российской артиллерии.

Критическая ситуация для ВСУ в районе Великой Новосёлки, где завершается масштабная операция по окружению вражеской группировки. Говорить о взятии Великой Новосёлки ещё рано, но уже точно можно констатировать тот факт, что судьба ВСУ на этом направлении предрешена. Бойцы штурмового отряда водружают флаг Пятой отдельной гвардейской танковой бригады в самом центре поселка.

Сейчас Великая Новосёлка - последний и самый крупный рубеж обороны, а также логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении. Фактически противник построил здесь неприступную крепость, но подразделениям группировки войск "Восток" удалось рассечь населённый пункт на две части, блокировать остатки ВСУ и приступить к их ликвидации.

Не лучше ситуация для противника и на кураховском направлении. Здесь наши бойцы круглосуточно работают по вражеским позициям из всех видов оружия. Военные активно используют в боевых условиях современный БПЛА "Суперкам". Его уникальность в том, что он благодаря оптическим приборам и тепловизору, с лёгкостью вскрывает замаскированные позиции и технику. И при этом сам остаётся бесшумным, так как оснащён электрическим двигателем.