Перспективы киевского режима выглядят ещё более туманными в свете приостановки помощи со стороны США. Вашингтон на 90 дней заморозил финансирование практически всех иностранных программ, включая проекты на Украине. Соответствующее распоряжение подписал новый американский госсекретарь Марко Рубио. Он займётся проверкой соответствия грантов политическим целям администрации Трампа.

Американский президент, тем временем, решил сыграть по-крупному и обрушить мировые цены на нефть. Вот только ставки высоки. Падение цен ударит и по самим США: американские корпорации по очень дорогостоящей сланцевой добыче разорятся. Трамп, видимо, забыл про прошлые попытки повлиять на ОПЕК в свой первый президентский срок. Тогда никаких результатов это не дало.

Что касается воровства российских активов, что в США, что Европе, зарубежные эксперты предупреждают: всё это Западу может грозить непредсказуемыми последствиями: Россия всегда может принять ответные меры, которые ещё больше дестабилизируют финансовые рынки. Трамп не скрывает, что в ближайшее время давление на Россию в виде экономических санкций будет только нарастать.

Сенат утвердил на должность главы ведомства Пита Хегсета – бывшего телеведущего Fox News с весьма сомнительной репутацией. Если внутри страны Трампу пока перечить побаиваются, то попавшие под тарифную раздачу государства, уже открыто с ним ссорятся. Один из последних телефонных разговоров с премьером Дании привёл в бешенство главу Белого дома.

Как пишет Financial Times, Трамп потребовал отдать Гренландию. После того, как датчанка отказала, Трамп стал агрессивным и начал угрожать. В публикации подчёркивается, что безапелляционный тон хозяина Овального кабинета шокировал датчан. Ведь, создавая самолётную коалицию для Украины и посылая туда оружия там надеялись не на это.