В Турции рухнул четырёхэтажный жилой дом

Четырёхэтажное жилое здание обрушилось в Турции. Оно сложилось, как карточный домик, за несколько секунд. ЧП произошло в провинции Конья вечером 24 января.

На место прибыли бригады скорой помощи, пожарные и полиция. Спасателям удалось освободить из-под завалов трёх человек. Поиски продолжаются.

По словам очевидцев, под обломками могут находиться ещё четверо. Всего в здании было расположено 14 квартир, внизу размещались магазины. Жителей соседних домов эвакуировали. Причины обрушения устанавливаются, сообщает "ТВ Центр".