Путин наградил Конюхова, Соловьёва и многодетных женщин

Владимир Путин удостоил госнаградами россиян из разных регионов страны. Указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Почётные звания “Мать - героиня” присвоены четырём многодетным женщинам из Удмуртии, Ингушетии, Владимирской и Воронежской областей за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Также президент наградил Орденом Пирогова коллектив медико-санитарной части №125 в Курской области за высокий профессионализм и оказание медпомощи в экстремальных условиях. Медалью “За отвагу” отмечена сотрудница курского издания "Народная газета". Девушка получила ранение в результате атаки ВСУ при выполнении профессионального долга.

Почётное звание “Заслуженный журналист” присвоено главе Союза журналистов России Владимиру Соловьёву. Медалью "За труды в культуре и искусстве" награждён знаменитый путешественник и художник Фёдор Конюхов, сообщает "ТВ Центр".