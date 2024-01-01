Завершена откачка мазута из танкера "Волгонефть 239"

Специалисты раньше срока откачали мазут из севшего на мель танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия. Об этом сообщили в правительстве со ссылкой на вице-премьера Виталия Савельева.

Всего из танкера удалось откачать почти полторы тысячи тонн мазута, его загрузили в 20 цистерн. Впереди - зачистка танкеров. Их планируют распилить и утилизировать.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один танкер затонул, второй сель на мель. В районе ЧП произошёл разлив топлива.