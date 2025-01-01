Утверждены планы благоустройства Москвы на 2025 год

В этом году в столице приведут в порядок свыше 80 парков и скверов, а также около 700 улиц. О планах по благоустройству города рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, большие работы пройдут сразу на трёх вылетных магистралях: Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице и Щёлковском шоссе. На проспекте Академика Сахарова обустроят трамвайную линию и проложат дополнительные пути рядом с главным входом ВДНХ.

Завершат благоустройство двух набережных: Пушкинской и расположенной на территории музея-заповедника "Коломенское". Также укрепят берега Москвы-реки возле стадиона "Спартак".