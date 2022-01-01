Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей. Глава государства поручил установить с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда.

Также в России будет повышено пособие по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума. Ещё поручено принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% процентов от стоимости взрослого билета.

Также президент поручил представить предложения по повышению доступности для родителей групп продлённого дня в общеобразовательных организациях.

20 декабря 2024 года Владимир Путин провёл в Кремле заседание Госсовета, посвящённое вопросам поддержки семей. В своём вступительном слове президент отметил, что семья должна занимать ведущие позиции в госполитике. Это позволит выйти на успешное решение демографических проблем и создать такие условия, в которых родители будут стремиться иметь как можно больше детей.