На северо-востоке Москвы появятся ещё три храма

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на северо-востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе строят три храма. Один из них - Успения Пресвятой Богородицы в Останкине. Здание выполнено в традициях древнерусского зодчества второй половины XII века. Второй комплекс расположен на Дмитровском шоссе недалеко от Москвы-реки и возводится в честь Святого Архистратига Божия Михаила и его чуда в Хонех.

Третий храм - иконы Божией Матери "Отрада и утешение" на Ярославском шоссе. Участники совещания обсудили этапы строительства, а также выяснили, какие ресурсы необходимы для своевременного завершения работ, сообщает "ТВ Центр".