На Ирландию и Британию обрушился мощный шторм "Эовин"

Ирландия и север Британии испытывают мощный удар стихии. На архипелаг обрушился шторм "Эовин", который называют сильнейшим за последние 80 лет. Порывы ветра достигают почти 200 километров в час.

Ураган вырывает с корнем деревья, сносит кровлю с крыш, обрывает линии электропередачи. Уже известно об одном погибшем. Более миллиона людей остались без света. Движение транспорта во многих регионах страны практически парализовано. Отменены более тысячи авиарейсов.

Сообщается о повреждениях железнодорожной инфраструктуры. Нарушено паромное сообщение, на море многометровые волны. И прогнозы синоптиков неутешительны. На туманный Альбион надвигается новый атлантический циклон, он достигнет островов уже завтра, сообщает "ТВ Центр".