С ног на голову: январь в Москве завершится небывалым потеплением

Погода этой зимой продолжает преподносить сюрпризы. Синоптики говорят, что январь в Москве закончится небывалым потеплением.

В начале следующей недели температура воздуха в столичном регионе поднимется до 3-4 градусов тепла. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Специалист напомнила, что обычно последние дни января – самые холодные в году. Но в этом году всё встало с ног на голову.

По данным Гидрометцентра, всю следующую неделю в Москве будут идти дожди. Температура днём в среду и четверг может подняться до семи градусов тепла.