Российские войска стремительно штурмуют позиции неонацистов в Великой Новосёлке. Поступают сообщения, что наши бойцы взяли под контроль около 80% территории, а сам укрепрайон ВСУ полностью окружён.

Пригород Дзержинска перешёл под контроль российских войск. Собственно, удерживать в Дзержинске ВСУ уже практически нечего. Если только последний террикон. Но все подъезды к нему простреливаются насквозь. Бандеровцы из Дзержинска бегут налегке. С собой только стрелковое оружие. Экипировка, одежда и рюкзаки сгорели вместе с бронетехникой.

В курском приграничье основные боевые действия сегодня идут на суджанском участке. ВСУ планировали бросить в бой резервы. Причём, едва ли не треть подкрепления составляют наёмники. Российские батареи, как только обнаруживают места скопления противника, сразу наносят превентивные удары.