Стало известно о героическом поступке рядового Будаева

В Минобороны России рассказали о новы примерах отваги и героизма военнослужащих. Рядовой Александр Будаев обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ и атаковал его, уничтожив несколько боевиков. Благодаря этому наши штурмовики захватили форпост и закрепились там.

Когда неонацисты попытались вернуть утраченные позиции, рядовой Будаев грамотно выстроил оборону и в течение нескольких часов до прибытия подкрепления удерживал опорный пункт, отражая атаки противника. Боевики были вынуждены отступить.

Рядовой Евгений Байков со своим подразделением смог удержать ранее занятые позиции. Неонацисты пошли в атаку, но столкнулись с жёстким сопротивлением. Постоянно меняя огневые точки, Евгений вёл прицельный огонь по наступающим боевикам. Противник понёс потери и отступил, сообщает "ТВ Центр".