Белоруссия выбирает президента

В Белоруссии сегодня выбирают президента. На главный пост в стране претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, а также Сергей Сыранков от коммунистов и Александр Хижняк от Республиканской партии труда и справедливости.

На досрочном этапе выборов своё мнение уже выразили более 40% избирателей. Всего в голосовании могут принять участие почти семь миллионов граждан. На участки можно прийти с 8 до 20 часов. По данным ЦИК республики, к работе допущены почти пятьсот международных наблюдателей, сообщает "ТВ Центр".