Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем

МГУ имени Ломоносова был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе её лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. Об этом говорится в поздравлении Владимира Путина, направленном участникам и гостям торжественного мероприятия, посвящённого празднованию 270-летия МГУ имени Ломоносова.

Создание университета президент назвал важнейшей вехой в истории российской государственности. Особая гордость университета - его сильный профессорско-преподавательский состав: педагоги, научные руководители, наставники самой высокой квалификации, отметил Путин.

Глава государства напомнил, что воспитанниками МГУ были учёные, деятели культуры, политики, дипломаты. В завершении президент пожелал всему коллективу вуза идти только вперёд.

Сегодня в России отмечается День студента или Татьянин день. Он установлен по случаю подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об основании Императорского Московского университета.