The Times описала вероятные сценарии окончания конфликта на Украине.

Издание предположило четыре варианта развития событий:

- При отсутствии помощи из США Киев ждёт военный разгром, а в Европу хлынут миллионы украинских беженцев;

- Украина сдаётся и просит мира, происходит раздел страны, а Владимир Зеленский покидает свой пост;

- Временное прекращение огня, ведущее к мирному соглашению с гарантиями безопасности для Украины;

- США помогут Киеву выйти на переговоры с "позиции силы". Штаты накачивают Украину оружием и давят на Россию санкциями, принуждая отказаться от продолжения боевых действий.