The Times описала вероятные сценарии окончания конфликта на Украине.
Издание предположило четыре варианта развития событий:
- При отсутствии помощи из США Киев ждёт военный разгром, а в Европу хлынут миллионы украинских беженцев;
- Украина сдаётся и просит мира, происходит раздел страны, а Владимир Зеленский покидает свой пост;
- Временное прекращение огня, ведущее к мирному соглашению с гарантиями безопасности для Украины;
- США помогут Киеву выйти на переговоры с "позиции силы". Штаты накачивают Украину оружием и давят на Россию санкциями, принуждая отказаться от продолжения боевых действий.