Волна протестов прокатилась по Германии

Волна протестов прокатилась по ФРГ. На многочисленные митинги вышли противники правой партии "Альтернатива для Германии", сообщает "ТВ Центр".

Акция в Кёльне, по данным полиции, собрала 40 тысяч человек. Самый крупный митинг прошёл в Берлине. К Бранденбургским воротам вЫшли около ста тысяч немцев.

По словам организаторов, демонстрация против политического сдвига вправо призвана подать громкий сигнал в пользу демократической, социальной и открытой миру Германии. Из толпы неслись лозунги против Дональда Трампа и Илона Маска.

В феврале в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. Правые - могут занять лидирующие позиции.