КНДР успешно испытала подводную крылатую ракету

КНДР провела успешные испытания стратегической крылатой управляемой ракеты подводного базирования. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны.

Снаряды пролетели полторы тысячи километров, средняя скорость составила 720 километров в час. Как отмечают военные, все заявленные цели на суше были поражены.

За пуском наблюдал глава страны Ким Чен Ын. Испытания стали ответом на совместные учения Южной Кореи и США. Пхеньян обвиняет союзников в растущей напряжённости в регионе и обещает противостоять им сверхжёсткими мерами, сообщает "ТВ Центр".