Усталость европейцев от украинского конфликта и самоубийственных для экономики ЕС антироссийских санкций ярко демонстрирует смена политических предпочтений среди граждан. В преддверии досрочных выборов в немецкий Бундестаг всё большую популярность завоёвывает партия "Альтернатива для Германии", выступающая за сотрудничество с Москвой. И это вызывает огромное опасение у правящей элиты. Отчаянной попыткой создать имидж изгоев для конкурентов - стала организация массовых митингов против "АдГ".

Акция в Кёльне, по данным полиции, собрала более 20 тысяч человек. Участники митинга прошли маршем по городу с плакатами и свечами. Море огней и в Берлине. Демонстранты собрались перед Бранденбургскими воротами, чтобы выразить недовольство ужесточением контроля над миграцией. Митингующие выступили с критикой правых.

Впрочем, в толпе звучали лозунги и в сторону оппонентов "Альтернативы для Германии" – партии ХДС. Один из таких: "Не позволяйте Мерцу стать немецким Трампом". Ранее он призвал страны ЕС сплотиться после прихода к власти в США Дональда Трампа. А ещё заявил, что его партия не будет сотрудничать с "Альтернативой для Германии" ни под каким предлогом.

За четыре недели до досрочных парламентских выборов "АдГ" по рейтингам занимает вторую строчку и является серьёзным конкурентом Мерцу. А дело в том, что вероятно, немцам надоели дорогостоящие энергоресурсы, война на Украине, на которую потоком идут деньги из их казны.

Сердечки из пальцев - во время телемоста с Илоном Маском. Предприниматель активно поддерживает правые настроения в Европе. Маск отметил, что сейчас в Европе почти не осталось свободы слова: "Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно - если не невозможно - иметь настоящую демократию, потому что свобода слова - одна из основ демократии. А нынешнее правительство Германии отправляет людей тюрьму за критику политиков или посты в соцсетях. Это безумие".

К слову, что касается украинской повестки, вероятно, Илон Маск будет не последним человеком, кто решит её судьбу. Дональд Трамп накануне подтвердил информацию о том, что Госдеп остановил практически всю иностранную помощь.

Американская пресса пишет, что чиновники в Вашингтоне потребовали срочно исключить помощь Украине из приказа госсекретаря США Марко Рубио о заморозке помощи другим странам на 90 дней. Впрочем, ответа пока нет. Британская "Таймс", тем временем, описывает четыре сценария окончания конфликта на Украине. И все они пессимистичные для Киева. Желание Зеленского вернуться к границам 1991 года никогда уже не сбудется, уверены аналитики. Как подчеркивает издание, Украина ещё не сломлена, но уже стоит на коленях.

Учитывая нехватку живой силы, торможение поставок западной техники - смертный приговор для Киева. Помимо этого, в высших военных кругах Украины начались политические игры. Вскрылась проблема с выполнением оборонных контрактов. В Верховной раде призвали главу украинского Минобороны уйти в отставку, пока ещё совсем не поздно.