Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве

Около 30 образовательных учреждений откроют в этом году в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, пять из них возведут или реконструируют на бюджетные средства, а остальные - за счёт инвесторов.

Так, в Коммунарке строят новую школу на 1 100 учеников. Ещё одно образовательное учреждение обновят в Бекасове. В обоих зданиях будут медиатеки и лабораторно-исследовательские комплексы. Рядом появятся благоустроенные дворы со спортивными зонами.

Почти готовы детские сады в четырёх жилых комплексах. Там оборудуют физкультурные залы и кабинеты для развивающих занятий.