Айсберг Судного дня приближается к британскому острову

Природная катастрофа назревает в Южной Атлантике. К заморской территории Великобритании движется крупнейший в мире айсберг. Это гигантская глыба размером с два Санкт-Петербурга. Она откололась от ледника почти 40 лет назад, но до недавнего времени не представляла опасности. Теперь же столкновение с британским островом вполне реально.

Глыба льда с невинным, почти детским названием А23а стала героем всех новостных агентств. Её уже назвали айсбергом Судного дня и глыбой-убийцей. От снимков у особо впечатлительных стынет кровь. Самые чёткие предоставил миру "Роскосмос". По последним оценкам, площадь айсберга – 3 672 квадратных километра, вес - почти триллион тонн.

Он начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана. А23а давно известен. Он откололся от шельфового ледника ещё в 1986 году. Дрейфовал себе потихоньку, никуда не торопясь, как это делают все его отколовшиеся собратья. Затем сел на мель и проспал почти три десятилетия.

В ноябре 2023 года айсберг проснулся и вышел в свободное плавание. Год назад опять застрял, а буквально месяц назад освободился и начал дрейфовать в Южном океане. Скорость передвижения самого крупного айсберга в мире по человеческим меркам не такая уж и большая - всего 1 400 километров в год. К тому же он постоянно теряет в весе - глобальное потепление делает своё дело.

Только за последний год А23а уменьшился на 9%. Но апокалиптические настроения у экспертов это не отменяет. Уже были трагические случаи, когда дрейфующие айсберги оставляли без еды пингвинов и тюленей - попросту перекрывали им путь. По оптимистичным прогнозам, людям айсберг-убийца не угрожает.

Площадь острова Южная Георгия такая же, как и у приближающейся к ней глыбы. Густонаселённым его не назовёшь: там живёт около полусотни человек. Но морские обитатели могут пострадать.

"Южная Георгия - изумительно богатая экосистема. Там обитают миллионы пингвинов и тюленей. Айсберг перекроет им доступ к местам кормления. Взрослым особям в поисках пищи придётся заплывать дальше и тратить больше энергии. Значит, далеко не все будут возвращаться к своим детёнышам. Это может привести к росту уровня смертности", - говорит океанограф Эндрю Майерс.

Сейчас у всех надежда одна - чтобы айсберг промахнулся. Или опять уснул.