Лукашенко пришёл голосовать за президента со шпицем Умкой

Явка избирателей на выборах президента Беларуси на 10.00 превысила 47%, сообщает ЦИК. Действующий глава государства Александр Лукашенко уже посетил избирательный участок. Он пришёл голосовать вместе со своим шпицем Умкой.

Предваряя вопрос журналистов, за кого отдал свой голос, Лукашенко заявил: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех". Также президент отметил, что в Белоруссии ничего не произойдёт, если Запад не признает итоги выборов президента. Ранее депутаты Европарламента уже приняли соответствующую резолюцию.

В Белоруссии сегодня выбирают президента. На главный пост в стране претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, а также Сергей Сыранков от коммунистов и Александр Хижняк от Республиканской партии труда и справедливости.

По данным ЦИК республики, к работе допущены почти пятьсот международных наблюдателей, в том числе из России.