Дуэль или убийство: будет ли раскрыта тайна гибели Лермонтова

Дуэль или убийство? Народный артист и депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой разобраться в событиях далёкого 1841 года, когда в Пятигорске погиб поэт Михаил Лермонтов.

В учебниках литературы говорится, что его на запрещённой в те времена дуэли застрелил приятель Николай Мартынов. Однако эта официальная версия вот уже почти два века подвергается сомнению. И существуют вполне убедительные доказательства, что всё было совсем не так.

Юлия Богоманшина опросила экспертов и попыталась понять, можно ли столько лет спустя разгадать тайну гибели автора "Героя нашего времени" (смотрите видео).