Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

Президентские выборы в Белоруссии можно считать состоявшимися. Как сообщили в местном Центризбиркоме, явка избирателей к полудню 26 января превысила 56%.

В Белоруссии сегодня проходят выборы президента. На главный пост в стране претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, а также Сергей Сыранков от коммунистов и Александр Хижняк от Республиканской партии труда и справедливости. К работе допущены почти пятьсот международных наблюдателей, в том числе из России.

Действующий глава государства утром посетил избирательный участок. Он пришёл голосовать вместе со своим шпицем Умкой.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок. Окончательные результаты выборов будут подведены в течение 10 дней.