"Выкобенивался как мог": Лукашенко - о поведении Зеленского в 2022 году

Владимир Зеленский на переговорах с Россией весной 2022 года выкобенивался как мог. Так оценил поведение главаря киевского режима Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

"Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи", - раскрыл неизвестные детали переговорного процесса белорусский президент.

По его словам, так было всегда. Украинской делегации постоянно что-то не нравилось. Из Гомеля они попросились в Беловежскую пущу, а потом вообще уехали в Стамбул.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.