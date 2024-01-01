Стало известно о размещении "Орешника" за пределами России

Российская ракетная система "Орешник" будет в Белоруссии со дня на день. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он уточнил, что мощное оружие разместят ближе к Смоленску, передаёт ТАСС.

Глава государства уточнил, что Белоруссии достаточно одного "Орешника", чтобы себя обезопасить. Он также указал, что планы разместить "Орешник" в Белоруссии подготовлены в ответ на возможность размещения в Европе американских ракет средней дальности.

Впервые о системе "Орешник" стало известно в ноябре 2024 года. В ответ на обстрел России американскими ракетами был нанесён удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Позже президент России Владимир Путин сообщил, что это были боевые испытания новой ракетной системы, она вскоре будет принята на вооружение. 28 ноября глава государства объявил, что "Орешник" поставлен на серийное производство российскими заводами.