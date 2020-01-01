В США обнародовали доклад о происхождении коронавируса

Коронавирус с большой долей вероятности имеет искусственное происхождение. Его утечка произошла из лаборатории в китайском городе Ухани. Об этом говорится в обнародованном ЦРУ докладе, сообщает Associated Press.

Совокупность данных указывает на более вероятное лабораторное происхождение вируса, чем на природное, утверждается в документе. В ЦРУ уточнили, что сценарии природного происхождения пандемии COVID-19 тоже остаются правдоподобными, а также пообещали оценивать всю новую информацию, которая может изменить эту версию.

Ранее Пекин опровергал многочисленные заявления о том, что вирус мог распространиться из лаборатории в Китае. На этой неделе в посольстве КНР в Вашингтоне подчеркнули, что новое расследование ЦРУ также не имеет достоверности.

Эпидемия коронавируса началась в январе 2020 года. За месяц до этого в Ухани была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии.