Собянин рассказал о помощи животным в Московском зоопарке

Московский зоопарк развивает научную деятельность и международное сотрудничество. О том, как зоологи изучают и спасают редкие виды животных, сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В прошлом году сотрудники Московского зоопарка провели большую работу. Они наблюдали за манулами и снежными барсами на Алтае, привезли с Курил птенцов рыбного филина и следили за сайгаками в Калмыкии.

Активно развивается сотрудничество с Китаем. Всем известно, что в Московском зоопарке живут панды. Для них созданы исключительные условия, в прошлом году на свет появилась Катюша.