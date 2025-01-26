Первые экзитполы в Белоруссии: побеждает Александр Лукашенко

По данным первых экзитполов, победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. За него проголосовало около 90% избирателей, сообщает РИА Новости.

26 января в Белоруссии проходили выборы президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 (время совпадает с московским). На главный пост в стране претендовали пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, а также Сергей Сыранков от коммунистов и Александр Хижняк от Республиканской партии труда и справедливости. К работе были допущены почти пятьсот международных наблюдателей, в том числе из России.

После полудня Центризбирком сообщил, что президентские выборы можно считать состоявшимися - явка избирателей превысила 56%. К моменту закрытия участков явка составила более 80%.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок. Окончательные результаты выборов будут подведены в течение 10 дней.