Водолазы не нашли новых утечек мазута из затонувшего танкера

Обследование корпуса одного из потерпевших крушение в Чёрном море танкеров не выявило новых выбросов мазута. Водолазы МЧС проверили корму с помощью телеуправляемого подводного аппарата и взяли пробы грунта, они оказались чистыми. Откачку нефтепродуктов из танков завершили досрочно, и уже приступили к финальной очистке судна.

Кроме того, акваторию в районе мыса Панагия ежедневно обрабатывают сорбентом. Препарат впитывает загрязнения и разлагается, не нанося вреда экологии. На хуторе Воскресенском, на площадке временного хранения загрязненного нефтепродуктами песка, который вывезли с пляжей, работы ведутся круглосуточно.

Грунт с максимальной концентрацией мазута сразу отправляют на утилизацию. Остальной песок просеивают с помощью инерционной установки, сообщает "ТВ Центр".

На пляжах Анапы сейчас создают 40-километровый защитный вал с полипропиленовой сетью, способной удерживать даже мелкие капли нефтепродуктов. В день в среднем устанавливают по пять километров барьера.