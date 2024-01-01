Корги-полицейский потерял премию за сон на работе и проказы. Об этом в воскресенье, 27 января, пишет South China Morning Post.

Корги по кличке Фузай лишился годовой премии за то, что проспал рабочую смену и умудрился помочиться в свою миску с едой. В марте 2024-го он стал звездой интернета, очаровав пользователей своими короткими лапками и выдающимися рабочими навыками.

Под давлением общественности полицейский аккаунт разместил новое видео, в котором корги всё же получил новогодний подарок. В качестве презента были выбраны деликатесы, такие как тихоокеанская сельдь и кроличьи фрикадельки.