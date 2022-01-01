День освобождения: 81 год назад была полностью снята блокада Ленинграда

Екатерина Ивановна Тутурова показывает на карте, как постепенно размыкалось кольцо вокруг Ленинграда и как с боем прорывались друг к другу советские дивизии. В том числе и 4-я добровольческая, в которую она, 18-летняя первокурсница юридического факультета, пошла рядовым .

Екатерине Ивановне - уже 102 года, но события тех страшных лет помнит в деталях. Как чуть не оглохла от авиабомбардировок в первый же фронтовой день. Как принимала присягу прямо в лесу. И ту землянку на берегу Невы, в которой всю войну ютились с однополчанами .

Юная Катя не видела, как ликовал ее родной Ленинград в день полного освобождения 27 января 1944-го. Ее дивизия все еще была на фронте, гнала врага дальше на юг. Узнали только на следующее утро, из газет.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го. Немецко-фашистские войска захватили Шлиссельбург и вместе с ним - последнюю крупную трассу, ведущую в огромный город. Все пути снабжения были отрезаны. В осаде оказались более 3 миллионов человек. К началу первой блокадной зимы город остался и без электричества: единственную ГЭС на реке Волхов обесточили намеренно, чтобы ее мощностями не смог воспользоваться неприятель. Январь-февраль 1941-го выдались необычайно холодными.

Ленинград подвергался и постоянным вражеским авианалетам - самый продолжительный в истории осады длился 18 с половиной часов. Но самое мучительное - это был голод. Пока не наладили рискованное автомобильное движение по льду Ладожского озера, легендарную "Дорогу жизни", продовольствие с большой земли в город не поступало. 125 граммов - минимальная порция хлеба, которую продавали по карточкам в самые страшные дни. Чтобы выжить, люди варили кожаные ремни, разводили водой мучной столярный клей, пекли на машинном масле оладьи из картофельной муки. Эти ужасающие рецепты хранят сейчас многие петербургские музеи.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. В каждый из них сотнями и тысячами гибли люди - от голода, холода и бомбежек. Это один из самых продолжительных и жестоких актов насилия над мирным населением в истории человечества.

Город выстоял, и ни одна вражеская нога не ступила на его святую землю. Ценой тому - огромные братские могилы на Пискаревском кладбище. И чугунная вагонетка на месте кирпичного завода, переделанного в годы войны в крематорий. И десятки памятников и обелисков погибшим защитникам вокруг города .

Сколько жизней унесла ленинградская блокада - точно не известно до сих пор. В 2022 году городской суд Санкт-Петербурга признал нацистские действия по осаде огромного города геноцидом советского народа и преступлением против человечества. Тогда был изучен целый комплекс архивных документов, в том числе и ранее засекреченных. И впервые прозвучала поистине страшная цифра - не менее 1 миллиона 93 тысяч 842 человек.