Бойцы Красной армии, освобождающие Польшу , и не думали, что наткнутся на самый чудовищный "лагерь смерти", обустроенный немцами со свойственной им педантичностью. На военных картах Освенцим значился как обычный старинный городок. Лишь ворвавшись на территорию, наши солдаты поняли, куда попали.

"Заключенные, трупы, кости, печи, газовые камеры. Было понятно. Истощенные узники, которые вышли навстречу нашим бойцам и которых надо было срочно одеть, накормить. Потому что это были фактически люди, которые болели дистрофией. И если бы мы не пришли, через несколько часов они бы просто-напросто умерли", - отметил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

И это не фигура речи. В Освенциме наши бойцы обнаружили около семи с половиной тысяч заключенных - людей самых разных европейских национальностей, которым удалось чудом выжить. Немцы убегали в панике и просто не успели их расстрелять. А о физическом состоянии узников красноречиво говорит тот факт, что к июню 1945-го многие из них продолжали оставаться в лагере.

"Порядка 300 человек заключенных. Это те, которых оттуда эвакуировать было нельзя. То есть их нельзя было просто перемещать, они умирали от этого. И их там обеспечивали питанием и медицинским обслуживанием", - объяснил Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Изначально немцы строили концлагеря для инакомыслящих и политических оппонентов. Но те очень быстро закончились, а нацисты поняли, что такие спецобъекты могут быть элементом расовой политики Германии. Сказать точно, сколько узников закончили свою жизнь в Освенциме, уже невозможно. Историки говорят, что его жертвами стали от полутора до четырех миллионов человек. Эсэсовцы с гордостью рассказывали, что были способны уничтожать в газовых камерах по пять тысяч заключенных в сутки. Их тела сжигали, пепел развеивали.

"Приходит эшелон, его разгружают, людей отправляют в газовые камеры. То есть никто не считает, сколько человек туда отправлено", - продолжает Залесский.

Такая участь была уготована для большинства из тех, кого привозили на "фабрику смерти". В основном это были евреи польского происхождения. Тех, кто физически был покрепче, отправляли на работы или оставляли для чудовищных медицинских опытов, проводимых "Доктором Смерть" Йозефом Менгеле.

Перед смертью людей буквально разбирали на запчасти. Отбирали последнюю одежду, состригали волосы, вырывали золотые коронки - все на нужды Третьего рейха. Теперь это неприглядное прошлое - объект политических манипуляций. Нынешний киевский режим заявляет, что это Украина освободила Освенцим. Фронт ведь был 1-й Украинский, а дивизия, ворвавшаяся в лагерь, - 100-я Львовская. Фальсифицируют историю. Реальность же, разумеется, иная.

"Львовская она стала потому, что она освобождала Львов. Дивизия формировалась в Архангельском военном округе, в основном она состояла как раз из жителей этой области. Из жителей Коми АССР", - указал Залесский.

Но на Украине это мало кого волнует. Как и то, чем на самом деле занимались идеологические предшественники нынешних политиков в немецких концлагерях.

"Там костяк эсэсовцев, командного состава, он составлял примерно несколько сотен человек. А несколько тысяч человек - это так называемые "травники", украинское коллаборационисты-предатели. Местечко Травники на оккупированной территории - их там учили", - добавил Мягков.

Но сегодня Варшава с радостью приглашает в Освенцим по случаю его освобождения украинцев, а русских нет. И так уже много лет подряд, началось это еще до начала СВО. Хотя поляки и сами прекрасно знают: в случае победы Третьего рейха от них осталась бы только территория.

Поляки, вероятно, мечтали, чтобы их спасли американцы, но те не очень успешно справлялись с немецкими дивизиями. Переписывать историю раньше не позволяли её живые свидетели. Ровно 20 лет назад президент Путин привозил в Краков на годовщину освобождения Освенцима Ирину Харину, выжившую узницу, и Ивана Мартынушкина - бойца Красной армии, ее освободившего. Сегодня такое кажется невозможным. И не только потому, что участников тех событий становится все меньше. Ради достижения политических целей одну из самых позорных страниц человеческой истории Запад готов делать еще позорнее.