Лукашенко набрал на выборах около 87 процентов голосов

На президентских выборах в Белоруссии, по предварительным результатам, убедительную победу одержал действующий глава государства. Как сообщил ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал около 87 процентов голосов. У ближайшего соперника - коммуниста Сергея Сыранкова - чуть более 3 процентов.

Явка традиционно высокая - на участки пришли свыше 85 процентов избирателей. Как отметил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко, все прошло в соответствии с действующим законодательством, серьезных нареканий и жалоб от кандидатов и граждан не поступало.

За голосованием следили 486 иностранных и 44 тысячи белорусских наблюдателей. Окончательные итоги выборов подведут 3 февраля.