Президент Колумбии готов отправить личный самолет за мигрантами в США

Президент Колумбии Густаво Петро не дал разрешение на прибытие в страну рейсов с депортированными из США соотечественниками.

В публичном обращении он обвинил американского лидера в дискриминации и отказался пожимать руку "белым работорговцам". Письмо Петро опубликовано на фоне серьезного кризиса в отношениях двух стран, который разгорелся после попытки вашингтонской администрации отправить закованных в кандалы нелегалов на родину.

В ответ Трамп пригрозил ввести против Колумбии санкции и 25-процентные торговые пошлины, посольство США уже приостановило выдачу виз. Позже Богота заявила об ответных зеркальных мерах, а президент Петро готов отправить за мигрантами свой борт.