Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий сегодня входит в знак Водолея, запуская прекрасное время для сотрудничества и коллективной работы. Постарайтесь меньше спорить и больше слушать.

Тельцы

Новые идеи, инновации и более открытое мышление помогут достичь своих целей в профессиональной сфере. Экспериментируйте, пробуйте что-то новое.

Близнецы

Меркурий начал свой путь по родственному для вас Водолею. Это идеальное время, чтобы записаться на новый курс обучения или присоединиться к группе по интересам.

Раки

Пока Меркурий в Водолее, звезды будут помогать вам использовать гаджеты в самых насущных делах. Вы найдете приложения и нейросети, которые облегчат жизнь.

Львы

Меркурий в противоположном знаке добавит одиноким представителям знака энтузиазма и мотивации в поисках своей половинки. Тем, у кого уже есть пара, будет нескучно друг с другом.

Девы

Меркурий в Водолее - это исследователь и изобретатель. У вас есть время до 14 февраля, чтобы менять, реформировать, оцифровывать, обновлять, изучать.

Весы

Займитесь творчеством: Меркурий поможет реализовать ваши таланты в искусстве, музыке, танцах. Если у вас нет способностей, станьте зрителем и слушателем.

Скорпионы

Семейные и домашние дела захватят вас. Меркурий в Водолее поможет выбрать новые гаджеты для дома или перенести все семейные альбомы в интернет.

Стрельцы

Вы будете очень удачливы в переговорах. Если у вас есть желание написать книгу или научиться пользоваться искусственным интеллектом, сейчас самое время.

Козероги

Проанализируйте расходы или узнайте свой кредитный рейтинг. Меркурий в соседнем знаке подкинет вам идей о том, как эффективнее управлять финансами.

Водолеи

Пришло время для самовыражения! Меркурий в вашем знаке поможет найти новую вдохновляющую цель или провести ребрендинг, если вы занимаетесь бизнесом.

Рыбы

Пора перевернуть страницу! Звезды намекают, что пришло время удалить старые фотографии, заблокировать номера и сказать "до свидания" некоторым людям.