32 украинских дрона уничтожены над Россией

В ночь на 27 января в небе над Россией были сбиты и перехвачены 32 украинских беспилотника. В частности, 15 – над Воронежской областью; 11 – над Белгородской областью; четыре – над Курской областью; по одному – над Орловской и Тверской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее российская авиация и ракетные войска нанесли удары по местам подготовки беспилотников ВСУ к боевому применению. Также поражена инфраструктура военных аэродромов и склады хранения дронов противника. Средствами ПВО были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 44 беспилотника самолетного типа.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.