Синоптик Тишковец о погоде: "Такого тепла в Москве не было 111 лет"

Погода этой зимой продолжает преподносить сюрпризы. Синоптики говорят, что январь в Москве закончится небывалым потеплением. Так, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о новом температурном рекорде, который оказался побит в столице России.

"Такого тепла в Москве не было 111 лет. В столице России установлен новый температурный рекорд для 27 января за всю историю регулярных метеоизмерений. Уже к 5 часам утра, несмотря на дождь, столбики термометров на опорной московской метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,3, к 6 утра было уже плюс 3,5. Прежний температурный максимум 1914 года, когда было плюс 3,0, пал", - рассказал синоптик.

Тишковец при этом отметил, что температура будет только повышаться в течение дня. Сегодня, 27 января, в Москве могут показать столбики термометров до 4-6 градусов тепла, передает РИА Новости.

Обычно последние дни января – самые холодные в году. Но в этом году все встало с ног на голову. По данным Гидрометцентра, всю эту неделю в Москве будут идти дожди. Температура днем в среду и четверг может подняться до семи градусов тепла.