Собянин рассказал о развитии туризма в Москве

Бюджет Москвы получил свыше 200 млрд рублей от туризма в прошлом году, а общий объем туристического потребления, по предварительным данным, превысил полтора триллиона рублей. Такие цифры назвал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ставка на развитие туризма полностью себя оправдала. Для удобства туристов в городе работает московская экосистема Russpass, которая позволяет закрывает потребности туриста – от поиска идеи для поездки до покупки нужной услуги. В городе круглый год проводится множество фестивалей и различных мероприятий.