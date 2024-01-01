Полицейский корги справил нужду в миску с едой и лишился премии. Видео

Первый в Китае корги-полицейский по кличке Фузай остался без "годовой премии" из-за нарушения дисциплины. Видео лишения хвостатого инспектора награды появилось в китайской соцсети Douyin.

На опубликованном ролике сотрудник полиции хвалит Фузая за проделанную работу и вручает ему большую коробку с угощениями и игрушками, но затем решает забрать подарки в качестве "штрафа".

В полиции объяснили, что Фузая наказали за то, что он был замечен спящим на работе, а один раз вовсе справил нужду в миску с едой. Решение коллег пес воспринял с негодованием и бросился догонять полицейского, который унес коробку.

Лишение Фузая годовой премии вызвало волну возмущения и в соцсетях. Многие пользователи вступились в защиту корги-полицейского и заметили, что он добросовестно трудился весь год.

"Он хотя бы не помочился в миску начальника. Верните его бонус немедленно!", — резонно заметил один из пользователей.

Под давлением общественности руководство полиции все же решило вернуть Фузаю премию. В качестве подарка он получил различные деликатесы.

Корги Фузай начал работать в полиции городского округа Вэйфан весной 2024 года. На тот момент ему было всего полгода. Сначала пес был в резерве, но осенью его перевели в основной состав в качестве специалиста по обнаружению взрывчатых веществ.