Вдова и дочь донашивают одежду Владимира Левкина

17 ноября не стало Владимира Левкина. Незадолго до смерти бывший участник группы "На-На" попал в больницу, однако не было причин для волнений и переживаний. В скорую певец садился сам. Из больницы Владимир звонил жене Марине, они разговаривали. А буквально на следующий день его не стало.

Прошло уже два месяца со дня смерти артиста. В студии шоу "Звезды сошлись" вдова и дочь Левкина рассказали о жизни без главы семейства. Она призналась, что без мужа ей очень тяжело. Она любила Левкина почти всю сознательную жизнь, ведь была его фанаткой, а потом стала женой.

"Я - та самая девочка, которая 15 лет молилась на этого человека. Молилась на его плакаты, мечтала о нем. Я - та самая девчонка, у которой сбылась мечта. Поэтому у меня не 15, а 30 лет совестной жизни. Я все знала о нем и я жила этим человеком", - заявила Марина.

Она призналась, что часто навещает могилу мужа. А еще они с дочкой Никой донашивают его одежду. Так, Марина сообщила, что пришла на шоу в его розовой кофточке. Кроме того, отметила вдова Левкина, у них весь дом завешан его портретами, пока они ничего не могут убрать. Таким образом, выразила мнение вдова, они с дочкой хотят "сохранить энергию". Дочь и вовсе заявила, что ощущает присутствие певца рядом, он ей снится.

"Для меня он всегда со мной, вот даже то, что мама ходит на кладбище, для меня это не очень важно, потому что я знаю, что папа со мной. Хотя он мне снился недавно, мы с ним говорили и я его спрашиваю: „Ты еще придешь ко мне?“ Он ответил: "Нет, я улетаю", - рассказала дочь Владимира Левкина.