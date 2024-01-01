Борющаяся с раком Сабина Пантус: "Половина тела не работает, во рту каша"

Сабина Пантус получила известность как профайлер, клинический психолог, эксперт шоу "На самом деле". Яркая блондинка с эффектной стрижкой привлекала внимание зрителей смелыми выводами, которые не боялась озвучивать на программе.

Сейчас ее карьера поставлена на паузу (хотя она все равно старается работать), потому что все время отнимает борьба с онкологическим заболеванием. Поначалу Сабина думала, что у нее вообще ангина, которой она страдает с детства: в мае 2024 года у нее разболелось горло.

"В июне я начала лечиться, потом мне назначили антибиотики. После месяца антибиотиков я четко понимала, что я перепробовала все. Это не ангина. Я пошла к ЛОРу и говорю: давайте возьмем гистологию", - рассказала Пантус на шоу "Звезды сошлись".

После исследований ей был поставлен неутешительный диагноз: плоскоклеточный рак третьей стадии. Опухоль располагалась в миндалине.

"В течение двух недель я легла в больницу, через три недели я начала первую химию. Это очень тяжелый, трудный путь. Лысая голова — это меньшая проблема, это когда у тебя половина тела не работает, во рту каша, разговаривать ты учишься заново. На текущий момент у меня четыре химии, две операции и завтра пятая химия. Потом я выхожу в наблюдение", - сообщила Сабина.

О борьбе со смертельно опасной болезнью телеведущая делится с многочисленными подписчиками на своих страничках в социальных сетях. Сабина не намерена сдаваться и делает все, чтобы победить онкологию. В этом ей помогают не только поклонники, но мать и дети.