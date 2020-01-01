Убедительная победа Лукашенко: итоги выборов в Беларуси

К утру Центризбирком Беларуси завершил подсчет бюллетеней. Александр Лукашенко побеждает, набрав почти 87 процентов. На втором месте - секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков, немногим более трех процентов. Третьим стал лидер либерал-демократов Олег Гайдукевич - у него два процента голосов избирателей. Немного отстала от него предприниматель Анна Канопацкая, а замкнул итоговый протокол лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

В Беларуси работали 5 тысяч избирательных участков. Впервые проголосовать можно было только на территории республики. Это обусловлено мерами безопасности. Для граждан, проживающих за пределами страны, организовали участки в каждом областном центре и в Минске. Избирательным правом обладают около 7 миллионов белорусов. Правом проголосовать досрочно с 21 января воспользовались около 42 процентов избирателей. Но большинство отдали свой голос в основной день. Среди них и сам Александр Лукашенко. На участок он пришел со своим любимцем - шпицем по кличке Умка. А на вопрос, за кого голосовал, ответил: "За всех".

За выборами в Белоруссии следили около 500 наблюдателей из 52 стран. 280 из них представляли СНГ, 112 были независимыми. Их единодушное мнение - выборы были честными и прозрачными. Вот только Запад не может спокойно смотреть на избирательные процессы в ряде стран. И Беларусь в их числе. Голосование еще даже не закончилось, а Европарламент уже принял резолюцию с призывом не признавать результаты. Двойные стандарты налицо, отметил Александр Лукашенко в ходе большой пресс-конференции, на которой присутствовали и 300 зарубежных журналистов.

"Вы же Трампа этого гнобили с утра до вечера. Как только Трамп выборы выиграл - вы поползли через Атлантический океан, кто ползком, кто поверху. Тяжелая у вас судьба, у Европы, ждите. Вам надо обеспокоиться этим", - отметил Лукашенко.

Сам он признается, что долго раздумывал, выдвигать ли свою кандидатуру. Как-никак - уже седьмой президентский срок. Говорит - баллотироваться еще раз убедила спикер Совета Республики Наталья Кочанова. И в итоге - снова победа. Причем, как отметили в МВД Беларуси, таких спокойных выборов еще не было, а ведь пять лет назад в 2020-м оппозиция при поддержке Запада всеми силами хотела реализовать в стране "оранжевый сценарий".

Примечательно, что Евросоюз, пытаясь выставить негативные оценки избирательному процессу в Беларуси, фактически получил по носу от ряда своих же членов. Европейские СМИ сообщают, что заявление о непризнании выборов представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения союза Марта Кос были вынуждены обнародовать от своего имени. Потому что официальный документ всех стран-членов союза заблокировала Венгрия.