Генпрокуратуру России призвали проверить хит "Сигма бой"

Православное общественное движение "Сорок Сороков" обратилось в Генпрокуратуру России с просьбой проверить песню "Сигма бой", которую исполнили две юные россиянки Betsy (настоящее имя - Светлана Чертищева) и Маша Янковская. По мнению общественников, танцы школьниц чересчур откровенные, передает Mash.

Ранее хит "Сигма бой" предложили запретить в Европе. С такой инициативой выступила немецкий политик Нела Раиль. По ее мнению, популярность песни среди подростков - это один из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети

Кстати, недавно композиция попала в чарт американского журнала Billboard.