Собянин: Четыре обновленные поликлиники открылись в Москве с начала года

В Москве с начала года открылись четыре поликлиники. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, в районах Басманный, Новокосино и Раменки в старых корпусах провели комплексную реконструкцию, а в Академическом построили новое здание.

Медучреждения оснастили цифровым оборудованием и теперь пациентам доступны современные виды диагностики.

Кроме того, обустроены комфортные зоны ожидания. Власти столицы планируют уже до конца года полностью завершить масштабную программу модернизации поликлиник.

