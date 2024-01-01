Рэпера Моргенштерна* объявили в международный розыск

Следственный комитет объявил в розыск рэпера Моргенштерна*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, рэпера объявили в розыск в рамках расследования уголовноого дела о нарушении порядка деятельности иноагента.

Адвокат рэпера Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он уверен, что у следствия не было оснований для розыска Моргенштерна.

"Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял", — заявил Жорин.

Уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента в отношении Алишера Моргенштерна было возбуждено осенью 2024 года.

* - признан в России иностранным агентом.